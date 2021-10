Hamburgs Corona-Inzidenz steigt auf 99,0: 16 Tote

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist am Samstag auf fast 100 gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 99,0 an - nach 94,3 am Freitag und 60,5 vor einer Woche. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich den Angaben zufolge um 16 auf 1782.

Am Samstag kamen 266 Neuinfektionen hinzu. Das waren zwar 73 weniger als am Freitag, aber 89 mehr als am Samstag vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde damit mindestens 96.279 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert; 90.000 von ihnen gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden laut Behörde mit Stand Freitag 116 Covid-19-Patienten behandelt, einer mehr als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten wurde unverändert mit 34 angegeben.

1.361.073 Hamburger oder 73,5 Prozent der Bevölkerung sind laut RKI Stand Freitag mindestens einmal geimpft; 1 311 630 Einwohner oder 70,8 Prozent haben einen vollständigen Impfschutz.