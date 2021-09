Hamburgs Corona-Inzidenz steigt auf fast 65

Die Hamburger Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Dienstag gestiegen. Die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche erhöhte sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde von 61,4 auf 64,9. Vor einer Woche hatte der Wert 63,0 betragen.

Die Hamburger Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Dienstag gestiegen. Die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche erhöhte sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde von 61,4 auf 64,9. Vor einer Woche hatte der Wert 63,0 betragen.

Am Dienstag kamen 223 neu nachgewiesene Corona-Fälle hinzu. Das sind 111 mehr als am Montag und 66 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie haben sich laut Gesundheitsbehörde mindestens 91.196 Menschen in Hamburg mit dem Coronavirus infiziert; 85.100 von ihnen gelten als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand Montag 111 Covid-19-Patienten behandelt, einer mehr als am Freitag. Auf den Intensivstationen lagen 44 Corona-Kranke, zwei weniger als am Freitag. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, beträgt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) unverändert 1721.

Bis einschließlich Montag wurden 1.322.461 Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft. Das sind laut RKI 71,4 Prozent der Bevölkerung. 1.257.295 Menschen beziehungsweise 67,9 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. 5703 Impfungen wurden am Montag in Hamburg verabreicht. Seit Ende August hat sich das Impftempo deutlich verlangsamt.