Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen". Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Symbolbild

Hamburgs Rathaus wird an Neujahr zur Impf-Stelle

Hamburgs Rathaus wird an Neujahr zur Impf-Stelle

Im Hamburger Rathaus wird am Neujahrstag geimpft und nicht gegrüßt. Da der traditionelle Empfang am 1. Januar aufgrund der Corona-Pandemie ausfällt, haben Hamburgerinnen und Hamburger stattdessen die Möglichkeit, sich von 11.00 Uhr bis etwa 17.00 Uhr im Kaisersaal des Rathauses impfen zu lassen. Das teilte der Senat der Hansestadt am Donnerstag mit.

Im Hamburger Rathaus wird am Neujahrstag geimpft und nicht gegrüßt. Da der traditionelle Empfang am 1. Januar aufgrund der Corona-Pandemie ausfällt, haben Hamburgerinnen und Hamburger stattdessen die Möglichkeit, sich von 11.00 Uhr bis etwa 17.00 Uhr im Kaisersaal des Rathauses impfen zu lassen. Das teilte der Senat der Hansestadt am Donnerstag mit.

Angeboten werden allerdings nur Auffrischimpfungen auf Grundlage der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Das bedeutet, dass nur Personen im Alter von mehr als 18 Jahren berücksichtigt werden, die vor dem 15. September ihre Zweitimpfung erhalten haben. Eine vorherige Anmeldung ist nicht möglich. Dafür wird auf dem Twitterkanal des Senats und im Internet über aktuelle Wartezeiten informiert.