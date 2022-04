Seit Wochen halten Unbekannte die Polizei in Hameln mit auf Gleisen abgelegten Gegenständen auf Trab. Seit Mitte März kam es fünf Mal zum Zusammenprall von Regionalbahnen mit Reifen, Fahrrädern oder Holz. Nun setzt die Polizei auf die Hilfe von Kindergartenkindern, wie ein Mitarbeiter der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Seit Wochen halten Unbekannte die Polizei in Hameln mit auf Gleisen abgelegten Gegenständen auf Trab. Seit Mitte März kam es fünf Mal zum Zusammenprall von Regionalbahnen mit Reifen, Fahrrädern oder Holz. Nun setzt die Polizei auf die Hilfe von Kindergartenkindern, wie ein Mitarbeiter der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Bis auf einen Anfangsverdacht gegen eine Person, haben Polizei und Bundespolizei noch keine Anhaltspunkte zu den Tätern oder dem Motiv. Ein Zusammenhang der Taten sei wahrscheinlich. Um Licht in das Dunkel zu bringen, macht die Polizei nun Kinder eines nahe gelegenen Kindergartens auf die Situation aufmerksam und hofft auf Hinweise.

Verletzt wurde bisher niemand. In einigen Fällen hätten Lokführer dem Vernehmen nach rechtzeitig bremsen können, sagte der Bundespolizist. In fünf Fällen war das den Angaben nicht mehr möglich. So auch am Dienstagabend. Durch den Aufprall entstand ein Schaden von 20.000 Euro am Zug. Die Bahnstrecke war wegen Aufräumarbeiten stundenlang gesperrt.