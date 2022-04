Häkeln, stricken, filzen, spinnen: Dass verschiedene Handarbeitstechniken auch zu großer Kunst werden können, stellt das Europa-Rosarium Sangerhausen jetzt in einer Ausstellung unter Beweis. Nach der Eröffnung von «Mit blühender Nadel» am Freitag werden die Arbeiten der Textilkünstlerin Doris Schmidt aus Thüringen bis 26. Mai präsentiert. Bereits im vergangenen Jahr war die Schau geplant, musste aber coronabedingt verschoben werden. Die Künstlerin wird nach Angaben des Rosariums zur Vernissage anwesend sein.

Offiziell startet das Europa-Rosarium am 1. Mai in die neue Saison - erstmals soll das neue Rosenjahr mit einem großen Garten- und Pflanzenmarkt eingeläutet werden. In dem Rosarium im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es auf etwa 13 Hektar Fläche mehr als 8700 verschiedene Rosensorten und -arten zu bestaunen, eingebettet in eine Anlage, die zu den «Gartenträume»-Parks in Sachsen-Anhalt gehört. Es ist eigenen Angaben zufolge die größte Rosensammlung der Welt.