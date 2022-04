Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben ihren vierten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Das Team von Trainerin Katrin Welter gewann beim TSV Bayer Leverkusen mit 27:24 (11:11) und nahm damit erfolgreich Revanche für die im Heimspiel erlittene 21:24 (8:11)-Niederlage. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten Marija Gudelj (5), Helena Mikkelsen, Lea Gruber und Edita Nukovic (je 4). Für Leverkusen erzielten Mareike Thomeier (9/1) und Zöe Sprengers (6/3) die meisten Tore.

Die Hallenserinnen benötigen eine gewisse Anlaufzeit, um ihren Rhythmus zu finden. Nach zwölf Minuten lag Leverkusen mit 8:5 vorn. Noch vor der Pause gingen die Gäste mit 11:10 (28.) in Führung. Durch einige unnötige Fehler lag der SV Union zehn Minuten vor dem Abpfiff jedoch mit 19:21 in Rückstand. Dank der überragenden Torwartleistung von Anica Gudelj (17 Paraden) und effizienten Abschlusshandlungen im Angriff konnten die Hallenserinnen in der Schlussphase das Spiel entscheiden.