Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt gehen mit Personalsorgen in die Auswärtspartie am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) bei der MT Melsungen. Wie der Club am Freitag mitteilte, werden Magnus Röd und Franz Semper nicht zur Verfügung stehen. Bei dem Norweger Röd besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion, bei Semper wurde bei einer MRT-Untersuchung ein freies Gewebeteil im Knie entdeckt. Ein operativer Eingriff bei dem 24 Jahre alten Rückraumspieler ist aktuell aber nicht geplant.

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt gehen mit Personalsorgen in die Auswärtspartie am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) bei der MT Melsungen. Wie der Club am Freitag mitteilte, werden Magnus Röd und Franz Semper nicht zur Verfügung stehen. Bei dem Norweger Röd besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion, bei Semper wurde bei einer MRT-Untersuchung ein freies Gewebeteil im Knie entdeckt. Ein operativer Eingriff bei dem 24 Jahre alten Rückraumspieler ist aktuell aber nicht geplant.

Fraglich ist auch der Einsatz von Emil Jakobsen (Unwohlsein) und Aaron Mensing, der nach seiner Corona-Infektion noch nicht voll belastbar ist. Dafür sind Marius Steinhauser und Göran Sögard Johannessen nach ihren Quarantänen wieder dabei.

Dessen ungeachtet geht Kreisläufer Johannes Golla optimistisch in die Partie gegen seinen Ex-Club: «Es war viel Energie im Training. Das ist wichtig für die Aufgaben, die anstehen», sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. In der Bundesliga darf sich die aktuell viertplatzierte Mannschaft von Trainer Maik Machulla keinen Ausrutscher mehr erlauben, wenn die Hoffnungen auf den zweiten Platz in der Endabrechnung und die Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison am Leben erhalten werden sollen.