Tabellenführer SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga auf den letzten Metern einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen Verfolger Füchs Berlin hieß es vor 6066 Zuschauern in ausverkaufter Halle 28:27 (14:14). Damit hat der SCM weiter sechs Minuspunkte weniger als Verfolger THW Kiel und nun acht weniger als Berlin. Bester Magdeburger Schütze war Gisli Kristjansson mit fünf Toren, für Berlin war Hans Lindberg mit 13 Treffern am erfolgreichsten.

In einer intensiven Partie auf Augenhöhe hatte keine Seite Vorteile (5:5/11.). Nach einer ersten Zeitstrafe für die Gastgeber setzten sich die Füchse auf zwei Tore ab (5:7/14.). Beide Teams taten sich im Positionsangriff schwer, doch die Füchse erarbeiteten sich Siebenmeter, die Lindberg sicher verwandelte. Nach zwanzig Minuten stand die SCM-Abwehr besser, es ging unentschieden in die Pause.

Auch nach der Pause tat sich der SCM im Positionsangriff schwer, Berlin traf per Siebenmeter (18:18/38.). Magdeburg drehte die Partie (19:18/40.), aber nur kurzzeitig - scheiterte immer wieder an Dejan Milosavljev im Gästetor. Berlin zog auf vier Treffer davon (21:25/50.), doch per 5:0-Lauf drehte der SCM das Spiel (26:25/56.) und gab die Führung nicht wieder ab.