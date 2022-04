Den Handballerinnen des Thüringer HC ist in der Bundesliga der zweite Heimsieg in Folge gelungen. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend die Sport-Union Neckarsulm ungefährdet mit 34:31 (21:17) und überzeugte wie schon drei Tage zuvor beim 40:25-Sieg gegen Blomberg mit temporeichem Angriffsspiel. Beste Werferin des THC war Rechtsaußenspielerin Lydia Jakubisova, die acht Treffer erzielte und im gesamten Spiel ohne Fehlwurf blieb.

Die Thüringerinnen begannen selbstbewusst und erspielten sich vor allem dank ihrer Außenspielerinnen rasch eine 8:4-Führung. Auch in der Folgezeit fanden sie in der Offensive stets gute Lösungen, sodass die Führung trotz einiger Nachlässigkeiten in der Abwehr bis zur Pause konstant blieb.

Im zweiten Durchgang bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung zunächst auf sechs Tore aus (25:19). Neckarsulm steckte jedoch nicht auf und nutzte eine kurze Schwächephase des THC, um bis auf 25:27 zu verkürzen. In der Schlussphase erhöhten die Thüringerinnen dann jedoch wieder das Tempo und siegten am Ende souverän.