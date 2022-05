Der THW Kiel hat den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga verteidigt. Der Rekordmeister setzte sich am Donnerstag nach einer ganz starken zweiten Halbzeit mit 31:20 (13:14) beim SC DHfK Leipzig durch und hält weiter Kurs Richtung Champions League. Beste Werfer vor den 4047 Zuschauern waren der Kieler Niclas Ekberg mit acht Treffern und Sime Ivic mit fünf Toren für Leipzig.

Der THW Kiel hat den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga verteidigt. Der Rekordmeister setzte sich am Donnerstag nach einer ganz starken zweiten Halbzeit mit 31:20 (13:14) beim SC DHfK Leipzig durch und hält weiter Kurs Richtung Champions League. Beste Werfer vor den 4047 Zuschauern waren der Kieler Niclas Ekberg mit acht Treffern und Sime Ivic mit fünf Toren für Leipzig.

Kiel tat sich in der ersten Halbzeit etwas schwer, rannte zumeist einem knappen Vorsprung der gastgebenden Sachsen hinterher. Aus einem 1:4 (7.) wurde ein 4:4 (11.). Hendrik Pekeler gelang beim 12:11 in der 24. Minute die erste Führung für die Norddeutschen. In die Pause ging es dann aber wieder mit einem Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Klasse der «Zebras» mehr und mehr durch. Mit einem 9:0-Lauf enteilte der THW von 14:15 (32.) auf 23:15 (46.). Leipzig war mit dem souveränen Auftritt der Kieler komplett überfordert. Auch der Einsatz des siebten Feldspielers brachte mehr Probleme als Chancen. Der THW nahm die Einladung der Sachsen dankbar an und kam zu einem souveränen Erfolg.

Die nächste Aufgabe des THW ist das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League. Am kommenden Mittwoch gastieren die «Zebras» beim französischen Meister Paris Saint-Germain.