Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau konnten ihre Lage im Abstiegskampf nicht verbessern. Die Schützlinge von Norman Rentsch verloren am Mittwoch das Nachholspiel gegen den TuS Metzingen mit 31:34 (15:19) und bleiben damit Schlusslicht in der ersten Bundesliga. Den größten Anteil am Erfolg des Tabellen-Fünften Silje Petersen (8/2) und Katarina Pandza (7). Für Zwickau erzielten Diana Magnusdottir (8) und Pia Adams (6) die meisten Tore.