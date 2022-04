Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben trotz erheblicher personeller Probleme ihren zehnten Saisonsieg eingefahren. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Welter behielten am Samstag auf heimischem Parkett gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 29:27 (15:12) die Oberhand und zogen durch den Erfolg in der Tabelle an Neckarsulm vorbei auf den siebten Platz.