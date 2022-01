Handbremse vergessen: Wagen rutscht mit Fahrer in Altrhein

Weil er offenbar die Handbremse nicht angezogen hatte, ist ein 26-Jähriger mit seinem Auto in den Altrhein gerutscht. Der Mann hatte am Donnerstag seinen Wagen auf einem Parkplatz abgestellt, berichtete die Polizei. «Noch im Fahrzeug sitzend bemerkte er plötzlich, dass der vordere Bereich des Wagens in das dortige Gewässer rollte.» Der 26-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand lediglich ein Schaden von rund 1000 Euro. Ein Abschleppdienst zog den Wagen aus dem Wasser.

