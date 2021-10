Handgranate im Garten

Bei Gartenarbeiten hat ein Mann in Schwaben eine Handgranate gefunden. Da der Kopf des Sprengkörpers fehlte, dürfte die Granate nicht mehr funktionsfähig gewesen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 59-Jährige rief nach dem Fund am Sonntag in Marxheim (Landkreis Donau-Ries) die Polizei. Der dann verständigte Kampfmittelräumdienst kümmerte sich im die Entsorgung der etwa 25 Zentimeter langen Weltkriegsgranate.

