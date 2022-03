Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 nahe Hannover ist der Fahrer eines Kleintransporters tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige fuhr am Dienstagabend auf Höhe der Anschlussstelle Laatzen auf eine am Stauende stehende Sattelzugmaschine mit Auflieger auf, wie die Polizei mitteilte.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 nahe Hannover ist der Fahrer eines Kleintransporters tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige fuhr am Dienstagabend auf Höhe der Anschlussstelle Laatzen auf eine am Stauende stehende Sattelzugmaschine mit Auflieger auf, wie die Polizei mitteilte.

Demnach bremste der 45-jährige Fahrer des Sattelzuges seinen Lkw staubedingt bis zum Stillstand ab. Beim Versuch dem Laster auszuweichen, sei der 21-Jährige auf die hintere rechte Fahrzeugecke geprallt. Bei der Kollision sei das Führerhaus des Kleintransporters komplett zerstört und der 21-Jährige zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt worden. Er wurde den Angaben zufolge von der Feuerwehr befreit. Zur Rettung des lebensgefährlich Verletzten sei auch ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn gelandet.

Der 21-Jährige wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag, wie es hieß. Für die Dauer des Rettungseinsatzes musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.