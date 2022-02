Hannover mutig nach Hamburg: «St. Pauli ein Bein stellen»

Nach dem starken Auftritt beim 2:2 gegen den SV Darmstadt 98 reist Hannover 96 zuversichtlich nach Hamburg. Dort steht am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellenführer FC St. Pauli das nächste Duell mit einem Spitzenteam der 2. Fußball-Bundesliga an. «Beim FC St. Pauli haben sie einen super Job gemacht und gute Chancen, in die Bundesliga aufzusteigen. Aber wir haben große Lust, ihnen am Sonntag ein Bein zu stellen», sagte 96-Coach Christoph Dabrowski am Freitag.

Nach dem starken Auftritt beim 2:2 gegen den SV Darmstadt 98 reist Hannover 96 zuversichtlich nach Hamburg. Dort steht am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellenführer FC St. Pauli das nächste Duell mit einem Spitzenteam der 2. Fußball-Bundesliga an. «Beim FC St. Pauli haben sie einen super Job gemacht und gute Chancen, in die Bundesliga aufzusteigen. Aber wir haben große Lust, ihnen am Sonntag ein Bein zu stellen», sagte 96-Coach Christoph Dabrowski am Freitag.

Dafür sei allerdings eine ähnlich gute Leistung wie gegen Darmstadt am vergangenen Sonntag nötig. Mit dem Auftritt gegen die «Lilien» war Dabrowski sehr zufrieden. «Ich habe sehr viele Elemente gesehen, wie ich mir den Fußball vorstelle, mit viel Leidenschaft und Energie», sagte Hannovers Trainer. «Wir freuen uns auf das Spiel am Millerntor vor Zuschauern, und haben den Glauben, dass wir da ein gutes Spiel machen und punkten können.»

Dabei hofft Dabrowski auf ein Mitwirken von Linton Maina. Der Offensivspieler, der wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel zuletzt passen musste, soll die letzten Einheiten vor der Partie mitmachen. «Wenn er das schafft, ist er auch ein Thema für das Spiel am Sonntag», sagte Dabrowski.