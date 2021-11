Hannover Rück bestätigt Gewinnziel trotz Katastrophen

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück sieht sich trotz der schweren Naturkatastrophen im Sommer auf Kurs zu seinem geplanten Milliardengewinn. Der Überschuss soll im laufenden Jahr weiterhin 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro erreichen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Für 2022 peilt Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz nun einen Rekordgewinn zwischen 1,4 und 1,5 Milliarden Euro an.

Im dritten Quartal brach der Gewinn der Hannover Rück im Vergleich zum Sommer 2020 wegen der Katastrophenschäden um 30 Prozent auf 185 Millionen Euro ein. Die Zerstörungen durch Hurrikan «Ida» in den Vereinigten Staaten schlugen bei dem Rückversicherer netto mit 306 Millionen, die Flutkatastrophe in Europa im Juli mit 214 Millionen Euro negativ zu Buche. Dennoch schnitt die Hannover Rück besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.