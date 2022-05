Ungewöhnliche Beute: Ein Unbekannter hat vor einem Supermarkt in Hannover einen 13 Jahre alten Jack-Russel-Terrier gestohlen. Rüde «Lucki» sei herzkrank und auf Medikamente angewiesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 27 Jahre alte Hundehalterin habe am Mittwochabend mit dem Hund im Stadtteil Groß Buchholz einkaufen wollen, das Tier habe sie im Vorraum des Marktes angeleint. Nach dem Einkauf war ihr Vierbeiner weg. Nach erfolgloser Suche schaltete sie die Polizei ein, die Beamten sichteten Videoaufzeichnungen des Marktes. Zu sehen war, wie ein unbekannter älterer Mann den Hund mitnahm. Die Polizei sucht nach Zeugen.