Hannovers DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig im Free-TV

Das DFB-Pokalduell zwischen Fußball-Zweitligist Hannover 96 und Erstligist RB Leipzig wird im Free-TV übertragen. Am 2. März um 18.30 Uhr sendet Sport 1 die Partie, wie Hannover 96 am Mittwoch mitteilte. Die Hannoveraner verdienten sich den Einzug ins Viertelfinale mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Erstligist Borussia Mönchengladbach Ende Januar. RB kam durch ein 2:0 über den FC Hansa Rostock in die Runde der besten Acht.

