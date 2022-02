Hans teilt Skepsis gegen Swift-Ausschluss Russlands nicht

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) teilt die Skepsis gegen einen Ausschluss Russlands vom internationalen Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift nicht. Dies sei die «schärfste Waffe der Sanktionen, die wir haben», sagte er am Freitag nach einer Sondersitzung des Ministerrates in Saarbrücken. Er könne verstehen, dass es Skepsis gebe, ob der Ausschluss Russlands nicht am Ende der westlichen Staatengemeinschaft «gleichermaßen oder gar mehr» schade als Russland. «Diese Skepsis kann man haben. Ich teile sie aber nicht» sagte Hans.

«Wenn wir jetzt Sanktionen auf den Weg bringen müssen, dann müssen es auch Sanktionen sein, die zielgerichtet treffen», sagte Hans. «Unsere Aufgabe wird es dann sein, die Unternehmen, die davon betroffen sind, zu unterstützen.» Die Auswirkungen würden «sowieso sehr groß sein», auch das Saarland werde als Exportland betroffen sein. «Man darf sich nichts vormachen: Das wird nicht ohne Folgen bleiben», sagte Hans.