Hansa Rostock will in Bestbesetzung in Regensburg punkten

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock gastiert zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen bei Jahn Regensburg und will wieder nicht mit leeren Händen heimkehren. «Wir wollen den Schwung mitnehmen, haben gute Erinnerungen», sagte Trainer Jens Härtel vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Jahnstadion. An gleicher Stelle hatte Hansa die Gastgeber in der vergangenen Woche mit einem 4:2 im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal geworfen.

Der Aufsteiger, der auswärts in dieser Saison bereits zweimal gewonnen hat, kann die Partie in Bestbesetzung bestreiten. Lediglich Julian Riedel droht wegen einer Fußgelenkverletzung auszufallen. Aber der Innenverteidiger ist in dieser Saison bislang nicht erste Wahl. «Bis auf die Langzeitverletzten sind sonst alle an Bord», sagte Härtel.