Hansa Rostock wohl ohne zwei Leistungsträger gegen Hannover

Der FC Hansa Rostock muss beim Start in die zweite Saisonhälfte der 2. Fußball-Bundesliga voraussichtlich auf zwei Leistungsträger verzichten. Im Heimspiel gegen Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky) steht Mittelfeldakteur Nik Omladic nicht zur Verfügung. «Er kann seinen Fuß immer noch nicht voll belasten», sagte Trainer Jens Härtel am Mittwoch über den 32-Jährigen.

Der FC Hansa Rostock muss beim Start in die zweite Saisonhälfte der 2. Fußball-Bundesliga voraussichtlich auf zwei Leistungsträger verzichten. Im Heimspiel gegen Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky) steht Mittelfeldakteur Nik Omladic nicht zur Verfügung. «Er kann seinen Fuß immer noch nicht voll belasten», sagte Trainer Jens Härtel am Mittwoch über den 32-Jährigen.

Zumindest ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Mitwirken von Hanno Behrens. Der 31 Jahre alte Offensivspieler ist zwar wieder im Training, habe aber noch Rückstand. Die dauerhaft Verletzten Lukas Scherff und Maurice Litka stehen den Mecklenburgern beim Gastspiel des 15. beim Tabellen-14. sowieso noch nicht wieder zur Verfügung.

Das Hinspiel bei den Niedersachsen hatten die Rostocker am zweiten Spieltag klar mit 3:0 gewonnen. «Ich glaube, an dem Tag hat uns Hannover unterschätzt», sagte Hansa-Trainer Härtel. «Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein, die werden uns nicht unterschätzen.» Allerdings ist die Härtel-Elf seit dem 3:2-Erfolg bei Jahn Regensburg in fünf Partien sieglos geblieben.