Hanselmann bleibt Trainer beim Football-Team Stuttgart Surge

Das Football-Team Stuttgart Surge setzt weiter auf Trainer Martin Hanselmann. Der Coach werde die Mannschaft auch 2022 in der zweiten Saison in der European League of Football (ELF) betreuen, teilte der Verein am Freitag mit. «Für uns stand ein Abgang von Martin nie zur Debatte. Er hat das junge Team gut weiterentwickelt und aus den Gegebenheiten das Beste gemacht», sagte General Manager Timo Franke über seine Entscheidung: «Auf diesem Fundament wollen wir jetzt aufbauen und in die Playoffs einziehen.»

