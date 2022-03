Eine 56 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen auf der B244 lebensgefährlich verletzt worden. Laut bisherigen Ermittlungen der Polizei kam die Frau am Samstag aus Richtung Wernigerode (Landkreis Harz) kommend aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto eines 61-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die 56-Jährige bei dem Unfall am Samstagnachmittag lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Eine 56 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen auf der B244 lebensgefährlich verletzt worden. Laut bisherigen Ermittlungen der Polizei kam die Frau am Samstag aus Richtung Wernigerode (Landkreis Harz) kommend aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto eines 61-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die 56-Jährige bei dem Unfall am Samstagnachmittag lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der 61-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Der Mann wurde schwer verletzt, seine 62-jährige Beifahrerin leicht. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die B244 musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.