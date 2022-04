Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Harz sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 58-jähriger Autofahrer wollte am Freitag in der Nähe von Böhnshausen bei Halberstadt links abbiegen, setzte den Blinker und hielt dann aufgrund des Gegenverkehrs an, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 75-jährige Fahrerin des nachfolgenden Autos übersah dies den Angaben zufolge und fuhr auf den Wagen auf. Die Frau und ihre ebenfalls 75-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.