Ein 18 Jahre alter Mopedfahrer ist Polizeiangaben zufolge in Ballenstedt (Landkreis Harz) auf einen Polizisten zugefahren, der ihn kontrollieren wollte. Der 42-jährige Beamte habe dabei ein Schädel-Hirn-Trauma, Prellungen und Schürfwunden erlitten, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Samstag mit. Er sei nicht mehr dienstfähig. Der Mopedfahrer, der wegen anderer Verkehrsdelikte bereits bekannt sei, habe Schürfwunden davongetragen. Der Beamte des Polizeireviers Harz wollte den Mann am Freitagnachmittag auf der Allee in Ballenstedt (Landkreis Harz) kontrollieren.

