Nach dem Diebstahl von fünf Autos im Harz sind drei junge Leute vorläufig festgenommen worden. Die Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden vernommen, nach Feststellung ihrer Personalien aber wieder entlassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zuvor waren in der Nacht zu Dienstag fünf Autos von dem Gelände eines Abschleppdienstes in Blankenburg gestohlen worden. Nach Auskunft der Polizei wurden drei Wagen schon nach kurzer Zeit wieder gefunden: Ein Auto wurde an der Auffahrt zur A36 nach einem Unfall entdeckt, das zweite wenige Kilometer entfernt und das dritte mit starken Beschädigungen auf einem Acker. Am Dienstagnachmittag fanden die Beamten dann ein weiteres der gestohlenen Autos, das zuvor einen Unfall auf einem Feldweg im nordöstlichen Harz gehabt hatte. Die Polizei ermittelte die drei Tatverdächtigen und konnte danach auch das letzte Auto finden.