Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Blankenburg (Harz) sind am Mittwoch beide Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 48-Jähriger aus Blankenburg sei auf der L85 unterwegs gewesen und mit dem Wagen eines 69-jährigen Halberstädters zusammengeprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Nach dem Unfall am Nachmittag wurden beide Fahrer in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettung, Bergung und Unfallaufnahme wurde die Kreuzung für rund vier Stunden gesperrt.

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Blankenburg (Harz) sind am Mittwoch beide Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 48-Jähriger aus Blankenburg sei auf der L85 unterwegs gewesen und mit dem Wagen eines 69-jährigen Halberstädters zusammengeprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Nach dem Unfall am Nachmittag wurden beide Fahrer in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettung, Bergung und Unfallaufnahme wurde die Kreuzung für rund vier Stunden gesperrt.