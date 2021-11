Hase auf der Straße: Fahrerin gerät in Gegenverkehr

Weil sie einem Hasen ausweichen wollte, ist eine Autofahrerin bei Ostfildern (Landkreis Esslingen) in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden. Die 32-Jährige wich am Dienstagmorgen nach rechts aus und kam mit ihrem Auto auf den Grünstreifen, wie die Polizei mitteilte. Als sie gegenlenkte, prallte sie in einen entgegenkommenden Transporter. Sie und der 45 Jahre alte Fahrer des Transporters wurden bei dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Beide kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Trotz ihres Ausweichmanövers erfasste die Frau den Hasen. Die Umgehungsstraße war am Dienstagmorgen zeitweise komplett gesperrt.

