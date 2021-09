Haseloff eröffnet Ausstellung zum Tag der Deutschen Einheit

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Samstag die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle eingeläutet. In Sportschuhen und eingehakt mit seiner Frau Gabriele erkundete der frisch wiedergewählte Ministerpräsident den rund fünf Kilometer langen Ausstellungsrundgang in der Innenstadt. «Die Vielfalt der Lebensentwürfe, der Reichtum unserer Kultur und die Stärke des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft werden bei einem Rundgang plastisch deutlich», sagte er.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Samstag die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle eingeläutet. In Sportschuhen und eingehakt mit seiner Frau Gabriele erkundete der frisch wiedergewählte Ministerpräsident den rund fünf Kilometer langen Ausstellungsrundgang in der Innenstadt. «Die Vielfalt der Lebensentwürfe, der Reichtum unserer Kultur und die Stärke des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft werden bei einem Rundgang plastisch deutlich», sagte er.

Halle ist in diesem Jahr Ausrichter der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Begleitend soll für etwa zwei Wochen eine Ausstellung die bundesdeutsche Geschichte und die Charakteristiken der einzelnen Bundesländer aufzeigen. Dafür wurden in der Stadt unter anderem 34 verglaste Schiffscontainer aufgestellt, in denen sich die Bundesländer, Verfassungsorgane und einzelne Gemeinden vorstellen. Hinzu kommen weitere Programmpunkte wie kulinarische Wochenenden, in denen sich die Bundesländer mit ihren regionaltypischen Spezialitäten auf dem Markt präsentieren.