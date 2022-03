Hausbrand in Münster: Acht Menschen gerettet

Am frühen Dienstagmorgen hat die Feuerwehr acht Menschen aus einem brennenden Haus in Münster gerettet. Durch das Feuer sei niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Demnach griffen die Flammen offenbar von einer brennenden Mülltonne auf das Gebäude über. Das Feuer breitete sich den Angaben nach schnell von der Hausfassade bis in den Dachstuhl aus. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar. Sieben der acht Bewohner mussten laut Feuerwehr in einem Hotel untergebracht werden, ein anderer kam bei einem Bekannten unter. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.

Am frühen Dienstagmorgen hat die Feuerwehr acht Menschen aus einem brennenden Haus in Münster gerettet. Durch das Feuer sei niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Demnach griffen die Flammen offenbar von einer brennenden Mülltonne auf das Gebäude über. Das Feuer breitete sich den Angaben nach schnell von der Hausfassade bis in den Dachstuhl aus. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar. Sieben der acht Bewohner mussten laut Feuerwehr in einem Hotel untergebracht werden, ein anderer kam bei einem Bekannten unter. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.