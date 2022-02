Haushalt: Berlin plant 2022 mit 36,5 Milliarden Euro

Die Corona-Pandemie hat auch die Ausgaben Berlins in die Höhe getrieben. Doch langsam soll sich die Lage wieder normalisieren. Der Finanzsenator nimmt sich drei Schwerpunkte vor.

Nach zwei Krisenjahren während der Corona-Pandemie will der Berliner Senat den Landeshaushalt 2022 und 2023 wieder etwas zurückfahren. Zugleich sollen Investitionen erhöht und insgesamt knapp 3800 neue Stellen in Schulen, bei Polizei, Feuerwehr und anderen Institutionen geschaffen werden. Die Eckpunkte des Budgets legte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) am Dienstag vor.

Eingeplant ist für dieses Jahr ein Haushaltsvolumen von rund 36,49 Milliarden Euro und für das kommende Jahr von 36,74 Milliarden. «Es sind Zahlen, die uns beides ermöglichen: die Rückkehr zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt, aber eben auch Spielraum, den es braucht, um weiterhin diese Stadt gut durch die Corona-Krise zu bringen», sagte Wesener.

Im ersten Corona-Jahr 2020 lag der Haushalt bei 40,1 Milliarden Euro, 2021 nach vorläufigen Zahlen bei 38,2 Milliarden Euro. Im letzten Jahr vor der Pandemie betrug das Volumen 30,7 Milliarden Euro.

Das Defizit - also die Differenz zwischen Ausgaben und laufenden Einnahmen - liegt nach Weseners Worten in diesem Jahr bei rund 3 Milliarden Euro, im nächsten Jahr dann bei 2,4 Milliarden. Doch gebe es Rücklagen. «Wir können diese Differenz decken», sagte Wesener. «Es ist ein strukturell ausgeglichener Haushalt.» Die Nettokreditaufnahme soll dieses Jahr laut Entwurf bei 678 Millionen Euro liegen.

Für Investitionen seien in beiden Jahren jeweils rund 4 Milliarden Euro eingeplant, sagte der Senator. «Wir haben hier Großes vor.» Investitionen im Rahmen einer «antizyklischen Finanzpolitik» nannte Wesener als einen von drei Schwerpunkten. Die anderen beiden sind Hilfen und der Beginn der Tilgung der aufgenommenen Schulden.

Allerdings gebe es viele Unsicherheiten wegen der weiteren Entwicklung der Pandemie: «Dieser Haushalt bleibt eine Herausforderung.» Wesener fügte hinzu: «Haushalts- und finanzpolitisch ist es ratsam, im Team Vorsicht zu bleiben.»

Der Landeshaushalt wird wegen der Abgeordnetenhauswahl 2021 erst jetzt für dieses und nächstes Jahr geplant. Der Senat hat sich zunächst auf die Eckwerte verständigt, nächste Woche sollen Details beraten werden. Dann geht der Entwurf ins Abgeordnetenhaus, das nach ausführlicher Beratung im Juni zustimmen könnte. Vorher gibt es im Mai noch einmal eine neue Steuerschätzung.

Das Corona-Jahr 2021 hatte Berlin finanziell besser bewältigt als gedacht. Unterm Strich betrug das Finanzierungsdefizit im Landeshaushalt lediglich 150 Millionen Euro, wie Wesener im Januar mitteilte. Noch vor wenigen Monaten war diese Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben auf 3,8 Milliarden Euro beziffert worden. Wesener erklärte die günstige Entwicklung damit, dass Steuereinnahmen in Folge einer wirtschaftlichen Erholung stärker zugelegt hätten als erwartet. Hinzu kämen sogenannte Einmal- und Nachholeffekte.