In der Finanzpolitik steht Sachsen-Anhalt die Woche der Wahrheit bevor - in den nächsten Tagen soll der Haushalt 2022 im Landtag festgezurrt werden. Dafür muss die Koalition eine zusätzliche Hürde aus dem Weg Räumen.

Gut für die Bürgerinnen und Bürger, schlecht für den Landeshaushalt: Das geplante Energiekosten-Entlastungspaket des Bundes sorgt in Sachsen-Anhalt kurz vor Abschluss der Haushaltsberatungen für ein Loch im Etat. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP muss kurzfristig zusätzlich rund 200 Millionen Euro ausgleichen. Das bestätigten Finanzpolitiker der Koalition der Deutschen Presse-Agentur.

Das Bundeskabinett hatte wegen der stark gestiegenen Energiepreise vergangene Woche ein milliardenschweres Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Unter anderem soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe befristet gesenkt und ein Bonus für Familien mit Kindern gezahlt werden. Erwerbstätige sollen eine Pauschale von einmalig 300 Euro brutto bekommen. Die Maßnahmen sorgen für geringere Steuereinnahmen in Sachsen-Anhalt.

Im Landeshaushalt 2022 sind mit mehr als 13 Milliarden Euro so hohe Ausgaben wie noch nie eingeplant. Diese Woche steht die entscheidende Bereinigungssitzung im Finanzausschuss an. Statt Kürzungen will sich die Koalition mit einem besonderen Schachzug helfen: der sogenannten globalen Minderausgabe. So sollen die 200 Millionen Euro im laufenden Betrieb eingespart werden. Schwarz-Rot-Gelb geht davon aus, dass das gelingt. Es sei damit zu rechnen, dass bis Jahresende nicht alle Mittel im Haushalt abfließen würden und das Geld zusammenkomme, sagte CDU-Finanzpolitiker Guido Heuer. «Wir werden nicht alle Fachkräfte bekommen, die eingestellt werden sollen.»

Eigentlich wollte die Koalition auf den bereits in der Vergangenheit angewandten Finanztrick künftig verzichten. Doch aufgrund der Pläne des Bundes und wegen zusätzlicher Ausgaben für Geflüchtete aus der Ukraine kommt die globalen Minderausgabe nun wohl doch zum Einsatz. Radikale Kürzungen würden nur zu «unnötigem Theater» führen, heißt es innerhalb der Koalition.

Denn die Landtagsfraktionen wollen auch noch Wunschprojekte im Haushalt unterbringen. Am Montag treffen sich die Finanzpolitiker der Koalition, um die strittigen Projekte zu besprechen. Die SPD will mehr Landesgeld für die Schulsozialarbeit. «Da werden wir was hinkriegen», sagte SPD-Landeschef Andreas Schmidt. Die FDP will nach Angaben von Finanzpolitiker Jörg Bernstein zusätzlich in Bildung investieren. «Die Kosten der freien Schulen sind gestiegen. Da müssen wir sehen, ob wir da noch was unterbringen können.» Die CDU dringt auf mehr Geld für die Sanierung von Kreisstraßen.

Die oppositionelle Linksfraktion kritisiert die Pläne mit der globalen Minderausgabe. Finanzpolitiker Andreas Henke warnte vor Kürzungen im Etat und schlug stattdessen Kreditaufnahmen vor.