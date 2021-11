Havarie eines Frachtschiffs im Nord-Ostsee-Kanal

Ein Frachtschiff ist am frühen Sonntagmorgen im Nord-Ostsee-Kanal in die Böschung gefahren. Zunächst habe das Schiff nach einem Maschinenausfall in Höhe Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Grundberührung gehabt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonntag sagte. Anschließend fuhr das unter Flagge Zyperns fahrende, gut 90 Meter lange Schiff in die Böschung, konnte seine Fahrt in Richtung Brunsbüttel aber fortsetzen. Menschen wurden nicht verletzt. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» darüber berichtet.

Ein Frachtschiff ist am frühen Sonntagmorgen im Nord-Ostsee-Kanal in die Böschung gefahren. Zunächst habe das Schiff nach einem Maschinenausfall in Höhe Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Grundberührung gehabt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonntag sagte. Anschließend fuhr das unter Flagge Zyperns fahrende, gut 90 Meter lange Schiff in die Böschung, konnte seine Fahrt in Richtung Brunsbüttel aber fortsetzen. Menschen wurden nicht verletzt. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» darüber berichtet.