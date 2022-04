Heike Becker wird neue Landtagspräsidentin

Der saarländische Landtag bekommt erstmals eine Frau an die Spitze: Die SPD-Abgeordnete Heike Becker (46) wird seine neue Präsidentin. Das kündigte SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon am Donnerstag in Saarbrücken an. Die Verwaltungsfachwirtin Becker, die seit 2019 dem Landtag angehört, sei bereits einstimmig von der Fraktion nominiert worden. Der neue Landtag wird am nächsten Montag erstmals zusammenkommen.

«Es ist in der Tat für mich etwas ganz Besonderes, als erste Landtagspräsidentin in der Geschichte des Saarlandes dieses Amt übernehmen zu dürfen», sagte Becker. «Unter meiner Führung als Landtagspräsidentin soll der Landtag wirklich ein offenes Haus werden, in dem wir in die Diskussion einsteigen und die Menschen einladen, sich aktiv in unsere Politik einzubringen.»

Die designierte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die bei der Landtagswahl am 27. März die absolute Mehrheit holte, hatte am Donnerstag ihr künftiges Kabinett vorgestellt. Rehlinger (46) wird am Montag (25. April) in der konstituierenden Sitzung des Landtags zur neuen Ministerpräsidentin des Saarlandes gewählt. Am Dienstag soll das neue Kabinett vereidigt werden.