Beim Brand einer Holzlagerhalle im Landkreis Heilbronn könnte nach Polizeiangaben ein Millionenschaden entstanden sein. Menschen seien bei dem Feuer in der Nacht zum Freitag in Bad Rappenau nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. In der Halle seien Holzvorräte für die Produktion von Stühlen aufbewahrt worden, hieß es. Der Eigentümer schätze allein den Wert des verbrannten Holzes auf etwa 350.000 Euro. Laut Polizei waren bei den Löscharbeiten knapp 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.