Heimspiel ohne Tibidi: aus «disziplinarischen Gründen»

Trainer Pellegrino Matarazzo hat aus «disziplinarischen Gründen» für das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum auf Ergänzungsspieler Alexis Tibidi verzichtet. Das gab der 44 Jahre alte Coach der abstiegsbedrohten Schwaben am Samstag nach dem 1:1 (0:0) bekannt. «Das hat nichts mit sportlichen Gründen zu tun», sagte Matarazzo. Der 18 Jahre alte Franzose kam deswegen in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz.

