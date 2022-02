Heiner-Carow-Preis für Kameramann Rafael Starman

Der mit 5000 Euro dotierte Heiner-Carow-Preis geht dieses Jahr an den Kameramann Rafael Starman. Damit wird er für den Spielfilm «Gewalten» gewürdigt, der bei der Berlinale in der Nachwuchsreihe Perspektive Deutsches Kino lief. In einer Welt voller Brutalität erschaffe Starman mit seiner Bildgestaltung eine unglaubliche Poesie, urteilte die Jury zur Verleihung am Mittwoch in Berlin. Die DEFA-Stiftung erinnert mit dem Preis an den Regisseur Heiner Carow (1929-1997, «Die Legende von Paul und Paula», «Coming out»). Die Stiftung bewahrt das Erbe des DDR-Filmunternehmens und fördert deutsche Filmkunst und -kultur mit Preisen.

