Heiraten auf Sand: 200. Strandhochzeit auf Juist steht an

Immer mehr Hochzeitspaare lassen sich am Strand der ostfriesischen Insel Juist trauen. An diesem Freitag wird auf der Nordseeinsel die 200. Strandhochzeit unter freiem Himmel gefeiert, wie die Gemeinde mitteilte. «Damit bestätigt sich, dass das Heiraten am Strand immer beliebter wird in Deutschland», teilte Juists Standesbeamter Ingo Steinkrauß mit. Pro Jahr werden demnach im Schnitt 130 Ehen auf Juist geschlossen - rund zwei Drittel davon (68 Prozent) laut dem Standesamt am Strand.

Immer mehr Hochzeitspaare lassen sich am Strand der ostfriesischen Insel Juist trauen. An diesem Freitag wird auf der Nordseeinsel die 200. Strandhochzeit unter freiem Himmel gefeiert, wie die Gemeinde mitteilte. «Damit bestätigt sich, dass das Heiraten am Strand immer beliebter wird in Deutschland», teilte Juists Standesbeamter Ingo Steinkrauß mit. Pro Jahr werden demnach im Schnitt 130 Ehen auf Juist geschlossen - rund zwei Drittel davon (68 Prozent) laut dem Standesamt am Strand.

Seit Mai 2019 kann auf Juist offiziell standesamtlich am Strand geheiratet werden - möglich sind etwa Hochzeiten bei Sonnenauf- oder untergang. Nach eigenen Angaben ist Juist der einzige Ort in Deutschland, an dem es Strandhochzeiten unter freiem Himmel gibt.

Früheren Angaben zufolge hatte es nach Lockerungen bei den Corona-Regeln in diesem Jahr einen Run auf Trauungstermine auf Juist gegeben. Steinkrauß sagte bereits im Juni, dass im Jahr 2021 nicht mehr alle Anfragen für Strandhochzeiten erfüllt werden könnten, da der standesamtliche Kalender nahezu ausgebucht war.