Heiteres bis wolkiges Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Hochdruckgebiet sorgt für kaltes und trockenes Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Mittwoch ist mit heiterem bis wolkigem Wetter zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Nach einem nebligen Vormittag werde es im Tagesverlauf zunehmend bewölkt aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei null bis zwei Grad. In höheren Lagen und im Osten sei mit leichtem Dauerfrost um minus ein Grad zu rechnen. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf minus drei bis minus sieben Grad.

Am Donnerstag erwartet der DWD bewölktes Wetter. Es bleibe weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei drei bis sechs Grad. Am Freitag bleibe es grau. Zeitweise könne es etwas regnen. Die erwarteten Temperaturen sollen an Heiligabend bei maximal sechs bis zehn Grad liegen.