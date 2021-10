Helge Schneider bekommt Kasseler Preis für grotesken Humor

Helge Schneider, Musiker und Entertainer, spricht in seinem Garten mit einem Journalisten. Foto: Caroline Seidel/dpa/Archiv

Der Komiker und Musiker Helge Schneider erhält im kommenden Jahr den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Man ehre Schneider damit für seinen «radikalen, anarchischen, grotesken, immer existenziellen Humor und die dadurch vermittelte Freiheit», erklärten die Stiftung Brückner-Kühner und Stadt Kassel am Donnerstag. Die Preisverleihung ist für den 12. Februar 2022 im Kasseler Rathaus geplant.

Der 66-jährige Schneider («Katzenklo») stammt aus Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen. Sein Humor sei «die rettende Antithese zum deutschen Comedy-Betrieb», erklärte der Stiftungsrat in der Begründung seiner Entscheidung. Mit faszinierender Leichtigkeit bewege Schneider sich zwischen den Niederungen der Hoch- und den Höhen der Subkultur, zwischen Trash und Artistik, Sinn und Unsinn.

Der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor wird jährlich von der Stiftung Brückner-Kühner und der Stadt Kassel vergeben. Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe erhielt in diesem Jahr die Auszeichnung.