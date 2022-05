Ein Spaziergänger hat in einem Regenrückhaltebecken in Helmstedt eine leblose Person entdeckt. Die Leiche wurde am Sonntag von der Feuerwehr im Ortsteil Emmerstedt geborgen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Identität des Mannes ist noch unklar, ebenso die Todesursache. Eine von der Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragte Obduktion ist für Donnerstag geplant.