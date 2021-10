Helsinki-Kommission berät über besseren Ostseeschutz

Die sogenannte Helsinki-Kommission (Helcom) will am 19. und 20. Oktober in Lübeck über einen besseren Schutz der Ostsee beraten. Die Bekämpfung der Überdüngung bleibe Hauptaufgabe, sagte Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Dienstag in Kiel. Noch bis Mitte 2022 hat Deutschland den Vorsitz in der Kommission. Bei dem Treffen der Minister der Ostsee-Anrainerstaaten wird es auch um den Schutz der Artenvielfalt, die Vermeidung von Müll, Unterwasserlärm und das Problem von Weltkriegsmunition gehen. Ziel ist ein von allen neun Mitgliedsstaaten und der EU getragener aktualisierter Ostsee-Aktionsplan. Die Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseeraums ist eine zwischenstaatliche Kommission, die für den Schutz der Meeresumwelt der Ostsee arbeitet.

