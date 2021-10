Herbst-Wetter für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Das Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird herbstlich. Freitag und Samstag könnten sich die Menschen auf Sonne freuen, sagte Sebastian Balder vom Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bei etwa 20 Grad wird es nach seinen Worten heiter bis wolkig. Am Sonntag werde es windig. In Sachsen-Anhalt und Thüringen werden zudem vereinzelt Schauer erwartet. In Sachsen bleibt es zunächst trocken, dafür wird es im Bergland stürmisch. Die Temperaturen klettern voraussichtlich auf 23 Grad. In der Nacht zu Montag zieht der Niederschlag voraussichtlich nach Osten. «Mal schauen, ob noch etwas davon in Sachsen ankommt», sagte Balder.

