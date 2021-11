Heroin im Wert von halber Million Euro: Schmuggler erwischt

Mit 20 Kilogramm Heroin im Wert von etwa einer halbe Million Euro hat die Polizei im Allgäu einen Autofahrer erwischt. Der 48-Jährige aus Rostock habe die Drogen im Kofferraum versteckt und sei auf der Autobahn 7 vor dem Grenztunnel Füssen aufgeflogen, teilte das Bayerische Landeskriminalamt am Donnerstag mit. Der Mann war am Montag in Richtung Süden gefahren, als Polizisten ihn kontrollierten. Im Kofferraum stellten sie «bauliche Unregelmäßigkeiten» fest, in dem Versteck lag päckchenweise Heroin. Der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, dass er das Heroin von den Niederlanden aus über Deutschland Richtung Italien schmuggeln wollte.

