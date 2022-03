Doppelhaushälfte nach Brand in Bebra unbewohnbar

Doppelhaushälfte nach Brand in Bebra unbewohnbar

Ein Brand im osthessischen Bebra hat eine Doppelhaushälfte unbewohnbar gemacht. Verletzte habe es bei dem Feuer am Samstagabend nicht gegeben, teilte die Polizei am Montag mit. Ersten Ermittlungen zufolge sei zunächst die Dachgeschosswohnung des Hauses in Flammen geraten. Ein benachbartes Gebäude wurde leicht beschädigt. 16 Menschen konnten die Häuser laut Polizei unverletzt verlassen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar.

