Hertha im Aufwind: «Siege geben immer Selbstbewusstsein»

Hertha BSC reist mit großen Hoffnungen zum Auswärtsspiel nach Mainz. Der neue Trainer Tayfun Korkut hat dem Berliner Fußball-Bundesligisten neue Motivation verliehen.

Der 2:0-Erfolg über Arminia Bielefeld hat Hertha BSC zum Ende der Hinrunde reichlich Rückenwind beschert. Vor dem Auswärtsspiel am heutigen Dienstag (20.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 verweist Hertha-Trainer Tayfun Korkut auf das gestiegene Selbstvertrauen seiner Spieler in seiner gerade einmal zweiwöchigen Amtszeit. «Siege geben immer Selbstbewusstsein. Gefühlt ist man dann im nächsten Spiel näher am Sieg», sagte der 47-Jährige im Vorfeld der Begegnung.

Ausgangssituation: Hertha weist als Tabellen-14. 18 Zähler auf, der Tabellenachte Mainz hat lediglich drei Punkte mehr auf dem Konto, sodass Hertha mit einem Sieg der oberen Tabellenhälfte näherkommen könnte. Allerdings ist der Relegationsrang auch nur zwei Zähler von den Berlinern entfernt. Zum Abschluss der Hinrunde steht am Samstag noch das Heimspiel gegen Borussia Dortmund auf dem Programm.

Personal: Neben den Langzeitausfällen Lukas Klünter und Rune Jarstein wird auch noch Außenverteidiger Peter Pekarik wegen muskulären Oberschenkelproblemen gegen Mainz fehlen. Im Sturm wird Korkut auf das Pärchen Stevan Jovetic und Ishak Belfodil setzen.

Zitat: Trainer Korkut: «Wir müssen die Entwicklung der offensiven Stärke in unserem Spiel haben. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir Spiele gewinnen.»

Besonderes: Beide Mannschaften weisen in der Bundesliga eine ausgeglichene Bilanz auf. Sowohl Hertha als auch Mainz gingen jeweils acht Mal als Sieger vom Platz, zehn Mal trennten sich die Teams unentschieden. Auch die beiden Spiele in der vergangenen Spielzeit endeten remis.