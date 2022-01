Hertha im Derby ohne Jovetic: «Messer zwischen Zähnen»

Stevan Jovetic in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Hertha BSC muss auch im Berliner Pokal-Derby gegen den 1. FC Union ohne seinen Topstürmer Stevan Jovetic auskommen. Der Fußball-Nationalspieler aus Montenegro ist nach seiner Wadenverletzung am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) noch nicht wieder einsatzbereit. Ob Rechtsverteidiger Peter Pekarik nach seiner Corona-Infektion mitspielen kann, war am Montag noch offen. Trainer Tayfun Korkut kann aber auf die zuletzt in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (0:0) gesperrten Suat Serdar und Kevin-Prince Boateng bauen.

Für das Achtelfinale vor gut 2000 Zuschauern im Olympiastadion bedarf es laut Herthas Sportgeschäftsführer Fredi Bobic keine besondere Motivation. «Eigentlich müsste der Trainer gar nichts sagen. Die müssten eigentlich schon mit den Messern zwischen den Zähnen rausrennen», sagte der 50-Jährige, der 2018 mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewinnen konnte.

Die demütigende 0:2-Niederlage in der Bundesliga im November gegen Union, in deren Nachklang Trainer Pal Dardai gehen musste, spielt laut dessen Nachfolger Korkut bei der Vorbereitung keine Rolle. «Damit haben wir uns gar nicht beschäftigt. Es ist ein Derby. Es ist dafür da, um es zu gewinnen», sagte der Hertha-Trainer.