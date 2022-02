Hertha mit dem fünften Torwart: SC mit einer Änderung

Durch die zahlreichen Corona-Ausfälle und Verletzungen kommt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Marcel Lotka der fünfte Torwart von Hertha BSC zu seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga. «Es ist ein positiv Verrückter», sagte Trainer Tayfun Korkut beim Pay-TV-Sender Sky kurz vor dem Anpfiff der Partie beim SC Freiburg. «Er hat heute seine Feuertaufe. Ich traue ihm ein gutes Spiel zu.»

Durch die zahlreichen Corona-Ausfälle und Verletzungen kommt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Marcel Lotka der fünfte Torwart von Hertha BSC zu seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga. «Es ist ein positiv Verrückter», sagte Trainer Tayfun Korkut beim Pay-TV-Sender Sky kurz vor dem Anpfiff der Partie beim SC Freiburg. «Er hat heute seine Feuertaufe. Ich traue ihm ein gutes Spiel zu.»

Zudem kehrt Dedryck Boyata in der Innenverteidigung für den gesperrten Marc Oliver Kempf zurück, und Suat Serdar ersetzt Santiago Ascacibar. Die von Corona genesenen Jurgen Ekkelenkamp, Maximilian Mittelstädt und Dongjun Lee stehen zumindest wieder im Kader der Berliner.

Bei den Gastgebern gibt es nur eine Veränderung im Vergleich zur Vorwoche. Jonathan Schmid nimmt wieder auf der Bank Platz. Als Rechtsverteidiger bietet SC-Trainer Christian Streich Lukas Kübler auf. Im Sturm darf erneut Routinier Nils Petersen ran.