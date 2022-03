Gewaltverbrechen in Gießen Hessen: Polizei findet Toten und vermutet Gewalttat in Drogenmilieu

Die Polizei in Hessen sucht nach dem Fund eines Toten und eines Schwerverletzten in Gießen mithilfe von Bildern nach zwei tatverdächtigen Männern. Es wird vermutet, dass es sich um eine Tat im Drogenmilieu handelte.

Nach dem Fund eines Toten und eines Schwerverletzten in Gießen fahnden Ermittler nach zwei Männern, die mit der Gewalttat zu tun haben könnten. Das Motiv sei unklar, die bisherigen Erkenntnisse "rechtfertigen jedoch die Annahme, dass es sich um eine Tat im Drogenmilieu handelt", teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Bereits am Montag war demnach in einer Wohnung in der mittelhessischen Stadt die Leiche eines 56-Jährigen sowie der 52 Jahre alte Schwerverletzte gefunden worden.

Hessen: Ermittler suchen mit Bildern nach Tatverdächtigen

Gerichtsmediziner stellten bei der Obduktion der Leiche Verletzungen fest, die "zweifelsfrei auf ein Gewaltverbrechen schließen" lassen, hieß es weiter. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Mordes sowie des versuchten Mordes.

Zahlen des Bundesinnenministeriums Gewalt, Drogen, Diebstahl: Das sind Deutschlands gefährlichste Bahnhöfe 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Das sind Deutschlands gefährlichste Bahnhöfe Platz 1 Gewaltdelikte: Hamburg Hauptbahnhof mit 300 registrierten Taten im zweiten Halbjahr 2020 Mehr

Die Ermittler suchen auch mithilfe eines Bildes nach den Männern, die das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses am Tattag betreten haben sollen. Eine Kamera habe eine der Personen aufgezeichnet. Für Angaben, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters oder der Täter führen, setzte die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 1000 Euro aus.